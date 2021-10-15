Фото: nasa.gov
Ориентация Международной космической станции (МКС) в пространстве восстановлена с помощью двигателей российского сегмента, сообщает РИА Новости.
Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию.
"Вы, вероятно, видите это. Мы также подтверждаем, что начали маневр по переводу обратно", – сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами.
До этого ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. На ее борту находились 36 британских спутников OneWeb. Выведение спутников на околоземную орбиту заняло около четырех часов, оно прошло в несколько этапов.
Нынешний пуск стал 17-м для России в этом году. Всего до конца 2021 года их должно состояться 29. Как рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это последний для Восточного пуск ракеты, заправляемой дизелем, все последующие аппараты будут заправляться экологически безопасным нафтилом.
Ориентация МКС в пространстве восстановлена с помощью двигателей российского сегмента
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