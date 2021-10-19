Работа над фильмом "Вызов" на Земле продлится до конца 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
На Земле работа над картиной "Вызов", которая станет первым художественным фильмом, частично снятым в космосе, продлится приблизительно до конца 2022 года. Об этом в ходе
послеполетной пресс-конференции рассказал режиссер ленты Клим Шипенко, передает ТАСС.
"Я думаю, что фильм будет делаться до конца следующего года. Дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату релиза, которая будет идеально подходить этому фильму", – пояснил Шипенко.
Он отметил, что процесс съемок на Международной космической станции стал для него и актрисы Юлии Пересильд настоящим вызовом, поскольку им пришлось выполнять обязанности полноценной съемочной группы.
По словам Шипенко, сценарий в ходе работы корректировался "исходя из обстоятельств". Советы относительно диалогов давали и космонавты, находящиеся на станции.
"Это нормальный процесс", – пояснил режиссер.
Шипенко считает, что картина окупится в прокате. Он подчеркнул, что такие ожидания не беспочвенны.
"Есть интерес мировой со стороны людей из разных стран, они пишут нам. Мне кажется, что, если кино выходит на международный уровень, оно может окупить бюджет", – сказал он.
В свою очередь, Юлия Пересильд рассказала, что съемки на МКС шли постоянно.
"Спасибо Антону Шкаплерову, спасибо Олегу Новицкому, спасибо Пете Дуброву за то, что они в какой-то момент подключились к нам и, несмотря на то что у них было огромное количество задач, которые им нужно было выполнять, они ночами продолжали с нами работать, продолжали снимать наш фильм", – поблагодарила актриса космонавтов.
Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.
Киноэкипаж МКС вернулся на Землю 17 октября. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Сообщалось, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.
Ранее в ходе послеполетной пресс-конференции Пересильд рассказала о своем самочувствии, отметив, что после полета в космос приходится заново учиться ходить. Однако в целом она описала свое состояние как "терпимое".
Съемочная группа космической драмы поделилась впечатлениями от полета на МКС
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