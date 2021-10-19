Работа над фильмом "Вызов" на Земле продлится до конца 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На Земле работа над картиной "Вызов", которая станет первым художественным фильмом, частично снятым в космосе, продлится приблизительно до конца 2022 года. Об этом в ходе

послеполетной пресс-конференции рассказал режиссер ленты Клим Шипенко, передает ТАСС.

"Я думаю, что фильм будет делаться до конца следующего года. Дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату релиза, которая будет идеально подходить этому фильму", – пояснил Шипенко.

Он отметил, что процесс съемок на Международной космической станции стал для него и актрисы Юлии Пересильд настоящим вызовом, поскольку им пришлось выполнять обязанности полноценной съемочной группы.

По словам Шипенко, сценарий в ходе работы корректировался "исходя из обстоятельств". Советы относительно диалогов давали и космонавты, находящиеся на станции.

"Это нормальный процесс", – пояснил режиссер.

Шипенко считает, что картина окупится в прокате. Он подчеркнул, что такие ожидания не беспочвенны.

"Есть интерес мировой со стороны людей из разных стран, они пишут нам. Мне кажется, что, если кино выходит на международный уровень, оно может окупить бюджет", – сказал он.

В свою очередь, Юлия Пересильд рассказала, что съемки на МКС шли постоянно.

"Спасибо Антону Шкаплерову, спасибо Олегу Новицкому, спасибо Пете Дуброву за то, что они в какой-то момент подключились к нам и, несмотря на то что у них было огромное количество задач, которые им нужно было выполнять, они ночами продолжали с нами работать, продолжали снимать наш фильм", – поблагодарила актриса космонавтов.

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Киноэкипаж МКС вернулся на Землю 17 октября. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Сообщалось, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.

Ранее в ходе послеполетной пресс-конференции Пересильд рассказала о своем самочувствии, отметив, что после полета в космос приходится заново учиться ходить. Однако в целом она описала свое состояние как "терпимое".

