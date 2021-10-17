Пересильд призналась, что грустит из-за возвращения с орбиты на Землю

Фото: roscosmos.ru

Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся на Землю после 12 дней на борту Международной космической станции (МКС), рассказала, что испытывает грусть из-за расставания с космосом.

"Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег (космонавт Олег Новицкий – Прим. ред.) молодец. С ним не страшно. <...>У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться", – заявила Пересильд в эфире Первого канала.

Киноэкипаж МКС в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого вернулся на Землю в воскресенье, 17 октября. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Сообщалось, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.

Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Фильм "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.