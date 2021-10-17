Актриса Пересильд и режиссер Шипенко вернулись с МКС на Землю

Киноэкипаж Международной космической станции (МКС) в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого вернулся с орбиты на Землю, спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Трансляцию спуска ведет "Роскосмос".

Отмечается, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.

"Союз МС-18" отстыковался от МКС в 04:14 по московскому времени, а в 07:10 произошло отделение спускаемого аппарата.

В 07:36 экипаж совершил посадку в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказган. Специалисты наземных служб помогли Пересильд, Шипенко и Новицкому открыть люк и выбраться из спускаемого аппарата. После этого их начали осматривать медики.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября. Они отправились на орбиту Земли для съемок фильма "Вызов".

Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Фильм "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.