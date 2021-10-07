"Роскосмос" опубликовал новые фото киноэкипажа на МКС

Фото: roscosmos.ru

Новые фотографии киноэкипажа и российского экипажа на МКС разместила в своем телеграм-канале госкорпорация "Роскосмос". На кадрах космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд показывает сердечко.

"Состояние здоровья космонавтов и участников космического полета хорошее. Прикрепляем фото, чтобы вы в этом убедились", – говорится в подписи к фотографии.

Космический корабль "Союз МС-19" с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.

Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.

