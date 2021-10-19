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Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после полета в космос. Актриса поделилась впечатлениями на пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", передает Агентство "Москва".

"Самочувствие терпимое. Как через воду наступаешь, немножко заново начинаешь учиться ходить", – пояснила Пересильд.

Она добавила, что время на Международной космической станции (МКС) пролетело быстро.

"Мы вернулись, все хорошо, но это такое сильное впечатление, такая вспышка и внутри, и снаружи, что хочется это все как-то прожить. Было мало времени. В последний день мы с Климом поняли, что не насмотрелись в иллюминатор. С одной стороны, это длилось целую вечность, а с другой – ты прилетел и уже обратно", – поделилась актриса.

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Киноэкипаж МКС вернулся на Землю 17 октября. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Сообщалось, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.

Позже их доставили в подмосковный Звездный городок на реабилитацию.

