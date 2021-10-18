Состояние членов киноэкипажа Пересильд и Шипенко удовлетворительное – ЦПК

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Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов киноэкипажа актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, сообщил РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.

По его словам, никаких сюрпризов они не преподнесли, кроме положительных.

Космический корабль "Союз МС-19" с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.

Киноэкипаж МКС вернулся на Землю в воскресенье, 17 октября. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Сообщалось, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.

Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Фильм "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.

