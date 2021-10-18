Российский киноэкипаж прилетел на реабилитацию в Звездный городок

В подмосковном Звездном городке встретили первый в истории космический киноэкипаж. Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на аэродром Чкаловский прилетел космонавт Олег Новицкий. Теперь им предстоит реабилитация после пребывания в космическом пространстве.

Пересильд и Шипенко планируют уже 19 октября дать первую послеполетную пресс-конференцию. О предстоящем возвращении заранее сообщил на своей странице в Instagram Клим Шипенко.

Пересильд и Шипенко провели на орбите 12 суток. Это были по сути съемочные дни. Материал, отснятый на МКС, используют в создании фильма "Вызов". Это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. И это будет первая художественная картина, произведенная в таких уникальных для кинематографа условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.