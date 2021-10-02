"Откройте, Давид": "Бурито"

"Burito – это поиск звучащей пустоты". Давид Виннер провел день с семьей музыканта, поэта и режиссера Игоря Бурнышева. Последний так и не смог научить ведущего выговаривать слово "самастхити" и принимать позу "Приветствие солнцу".

Тем не менее, Бурнышев рассказал, почему не хочет писать хиты, за что коллеги и друзья называют его «"отец Игорь", как он записывал фит с Долиной, сколько лет собирал свою "лабораторию звука" и какую роль в этом сыграла группа "Бандэрос".

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

