Горожанам рассказали о спецпрограмме конкурса "Доброволец Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Серия волонтерских акций и мастер-классов в рамках конкурса "Доброволец Москвы – 2021" стартовала в столице. Мероприятия продлятся до декабря в очном формате и онлайн.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, одним из нововведений конкурса является возможность поучаствовать в разносторонней волонтерской программе.
"Она предполагает патриотические, культурные, социально ориентированные и экологические акции. Организатором марафона добрых дел выступает ресурсный центр "Мосволонтер", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что до конца сентября все желающие могут передать канцелярские принадлежности для детей из малообеспеченных, многодетных семей и социальных учреждений в рамках акции #МыВместе соберем ребенка в школу. Сделать это можно в офисе "Мосволотнера", который находится по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.
17 октября москвичи могут присоединиться к субботнику в парковой зоне музея-усадьбы "Архангельское".
25 октября начнется акция "Подарки пожилым" по сбору новогодних подарков.
Кроме того, до декабря можно принять участие в акции в поддержку животных из приютов #НакормиСобаку. Так, горожане могут принести в офис "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте сухой корм, игрушки, поводки и теплые лежанки.
Конкурс "Доброволец Москвы" проходит седьмой раз. В 2019 году в нем приняли участие более 3,6 тысячи человек, а в 2020 – около 7,5 тысячи.
Подать заявку на участие можно до 26 октября на сайте конкурса.
Ранее сообщалось, что ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с московским центром "Патриот.Спорт" планируют запустить в столичных школах программу "Первый шаг" по развитию добровольчества, участниками которой станут ученики от 7 до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, вожатые из 80 общеобразовательных организаций.
В конце июня Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте, в котором создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.
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