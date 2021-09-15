Александр Мажуга: волонтерство становится частью образования студентов

Фото: Данил Головкин
Волонтерство позволяет студентам высших учебных заведений России улучшить свои профессиональные навыки, заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.
По его мнению, волонтерская деятельность становится частью образовательного процесса и помогает учащимся вузов приобрести социальный опыт.
"Именно волонтерство для многих стало способом проявить свои навыки и получить бесценный опыт общения, выстраивания социальных контактов", – отметил профессор РАН, добавив, что образование не ограничивается академическими лекциями, семинарами и практикой.
Мажуга уточнил, что в рамках волонтерства студенты могут читать лекции для всех, кто интересуется наукой, и даже предложить целую образовательную программу.
"Добровольческая деятельность помогает вникнуть в проблемы, с которыми сталкиваются люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также учит тому, как им можно помочь", – рассказал он.
В свою очередь, эксперт по делам молодежи Михаил Пономарев уверен, что студенты-волонтеры получают бесценный опыт взаимодействия с совершенно разными личностями, а работа в команде помогает находить новых друзей, близких по духу.
Ранее стало известно, что в столичных школах в сентябре планируют запустить программу "Первый шаг" по развитию добровольчества, участниками которой станут ученики от 7 до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, вожатые из 80 общеобразовательных организаций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: