Александр Мажуга: волонтерство становится частью образования студентов

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Волонтерство позволяет студентам высших учебных заведений России улучшить свои профессиональные навыки, заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

По его мнению, волонтерская деятельность становится частью образовательного процесса и помогает учащимся вузов приобрести социальный опыт.

"Именно волонтерство для многих стало способом проявить свои навыки и получить бесценный опыт общения, выстраивания социальных контактов", – отметил профессор РАН, добавив, что образование не ограничивается академическими лекциями, семинарами и практикой.

Мажуга уточнил, что в рамках волонтерства студенты могут читать лекции для всех, кто интересуется наукой, и даже предложить целую образовательную программу.

"Добровольческая деятельность помогает вникнуть в проблемы, с которыми сталкиваются люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также учит тому, как им можно помочь", – рассказал он.

В свою очередь, эксперт по делам молодежи Михаил Пономарев уверен, что студенты-волонтеры получают бесценный опыт взаимодействия с совершенно разными личностями, а работа в команде помогает находить новых друзей, близких по духу.

Ранее стало известно, что в столичных школах в сентябре планируют запустить программу "Первый шаг" по развитию добровольчества, участниками которой станут ученики от 7 до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, вожатые из 80 общеобразовательных организаций.