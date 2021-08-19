Саблин отметил важное значение социального волонтерства для развития страны

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В Москве обсудили приоритетные направления развития социального волонтерства. 18 августа в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" прошло заседание круглого стола на тему "Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты". Его инициатором стал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

Участие в работе круглого стола приняли парламентарии, общественники, волонтеры, а также представители органов исполнительной власти. Основными темами встречи стали анализ и выработка предложений по развитию социального волонтерства, возможности расширения государственной поддержки добровольческой активности в сфере социальной работы, формирование повестки законопроектной деятельности, направленной на совершенствование нормативно-правовой базы социального волонтерства.

"Многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации. Мы видели, насколько была активными наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка", – заявил Саблин.

В своем выступлении депутат обозначил практические меры, направленные на расширение господдержки волонтерских проектов и инициатив. Саблин подчеркнул, что именно в этой сфере взаимодействие государственных и общественных институтов чрезвычайно важно развивать.

В рамках круглого стола подробно рассказали о проектах "Волонтерской роты "Боевого братства" и международном добровольчестве, на котором сосредоточена деятельность организации.

Руководитель штаба московского городского отделения организации Юлия Дрожжина рассказала о работе "Российских Студенческих Отрядов". По ее словам, самое главное в работе волонтера – счастливый взгляд человека, которому он оказывает помощь.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов представил презентацию, сообщающую о работе волонтеров-зоозащитников. С презентацией по развитию добровольческого потенциала столицы, задействованного для решения экологических проблем мегаполиса, выступил городской депутат Валерий Головченко.

Ранее Дмитрий Саблин встретился с учителями школ Западного административного округа столицы, обсудив с педагогами перспективы развития патриотических и спортивных проектов для детей. Парламентарий убежден, что данные направления необходимо развивать наряду с преподаванием общеобразовательных дисциплин.