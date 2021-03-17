Волонтеров "Боевого братства" наградили президентскими медалями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
20 активистов всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" наградили президентскими медалями "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе". Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат Госудумы, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
"С первых дней введения режима повышенной готовности в Москве наши волонтеры начали активно помогать людям. Разбили штаб на базе моей общественной приемной в Коммунарке, принимали звонки, выезжали по самым разным просьбам: принести продукты, лекарства, выгулять собаку", – сообщил Саблин.
Он подчеркнул, что, несмотря на риск заболеть, добровольцы ни на день не приостановили работу.
"В первые недели пандемии, когда еще существовал дефицит средств индивидуальной защиты, активисты "Боевого братства" передали врачам, сотрудникам МЧС и полиции 15 тысяч масок и перчаток", – сообщил депутат.
В общей сложности помощь волонтеров "Боевого братства" получили более 10 тысяч человек.
Медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" учреждена президентом РФ Владимиром Путиным 11 июня 2020 года. Ей награждают волонтеров, оказавших помощь наибольшему количеству сограждан в период пандемии.
Ранее сообщалось, что помощь в рамках акции #МыВместе получили более 5 миллионов россиян. Акция стала примером взаимодействия граждан, власти и бизнеса
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