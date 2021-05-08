Депутат Госдумы Саблин поздравил жителей ТиНАО с открытием памятника героям ВОВ

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Памятник участникам боевых действий времен Великой Отечественной войны открыли в деревне Постниково поселения Марушкинское. Слова поздравления местным жителям сказал депутат Госдумы, зампред объединения "Боевое Братство" Дмитрий Саблин.

"Рад, что сегодня, спустя 80 лет после битвы за Москву, продолжают создаваться памятники, посвященные истории Победы, которая куплена кровью миллионов наших соотечественников. Об этом необходимо помнить, чтобы дети будущего знали о страшной цене, которая была уплачена", – отметил депутат.

Инициаторами возведения монумента выступили жители. Памятник в форме фронтового письма-треугольника удалось возвести благодаря администрации поселения, предпринимательского сообщества и "Боевого Братства".

Уточняется, что Саблин и "Боевое братство" выступают за сохранение исторической памяти.

Ранее сообщалось, что лидер некоммерческого эко-движения и автор телепрограмм о дикой природе Тимофей Баженов считает, что в Москве необходимо установить памятник Георгиевским кавалерам. По его мнению, установить мемориал нужно именно в столице, так как на ее гербе изображен святой Георгий.

