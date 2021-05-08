Москвичам рассказали о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам рассказали о военных монументах, которые располагаются в различных районах города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В парке "Терлецкая дубрава" находится памятник собакам, служившим в годы Великой Отечественной войны. Скульптором монумента является Салават Щербаков. Уточняется, что в военных операциях во время войны были задействованы более 60 тысяч собак.



"Животные помогали разминировать поля сражений, деревни и целые города. На фронте они помогали раненым бойцам, перенося перевязочные пакеты и нужные медикаменты. С помощью носилок или волокуш собаки вытаскивали людей, доставляли боеприпасы и донесения", – рассказал сотрудник Музея Победы историк Александр Михайлов.

В районе Богородское в 2015 году появился памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Он командовал первым парадом победителей. Москвичи признали монумент скульптора Александра Рукавишникова лучшим в 2015 году.

На Ленинском проспекте рядом со станцией метро "Тропарево" установлен памятник "Героям-автомобилистам". Его создали также скульптор Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский. На стеле позади памятника нанесены имена героев войны.

Также в Москве есть скульптурная композиция Салавата Щербакова, посвященная работникам железной дороги. Она располагается на территории сквера на Комсомольской площади. А в Лефортове установлен монумент московским рабочим, которые всю войну снабжали солдат необходимой техникой и боеприпасами. Автором мемориала также является Щербаков.

На улице Гурьянова горожане могут увидеть памятник фронтовой медсестре, на Автозаводской площади – монумент "Ополченцам Пролетарского района", в Хорошево-Мневниках – фигуры ополченцев Москвы.

"Большинство ополченцев были работниками столичных предприятий, учреждений и учебных заведений города. Всего в ряды армии влились более 160 тысяч москвичей. Они сражались в пехоте, авиации, артиллерии и партизанских отрядах. Многие из них, начав сражаться под Москвой, закончили боевой путь на улицах Берлина", – отметил Александр Михайлов.

Кроме того, в столице недалеко от Хавской улицы установлен памятник "Москвичам, погибшим при бомбежках", а в Черемушках во дворе школы № 15 – мемориал, в центре которого стоит башня танка Т-26.



Ранее москвичей пригласили пройти тематический онлайн-квест "Во славу героев", который подготовил портал "Узнай Москву" ко Дню Победы.