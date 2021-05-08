Москвичей приглашают принять участие в квесте "Во славу героев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей приглашают пройти тематический онлайн-квест "Во славу героев", который подготовил портал "Узнай Москву" ко Дню Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Онлайн-квест включает 10 вопросов, связанных с экспозицией Музея Победы и некоторыми фактами о Великой Отечественной войне. Пройдя викторину, пользователи освежат в памяти исторические эпизоды, узнают больше об экспонатах, представленных в Музее Победы, а также познакомятся с архитектурными особенностями музея, его залами и диорамным комплексом" – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

В частности, участникам предстоит ответить на вопросы про Поклонную гору, про монумент Победы, военную технику, выставочные залы Музея, героев Советского Союза и другое.



Ранее тематические туры и маршруты по России появились на цифровом сервисе Russpass ко Дню Победы. Маршрут по столице посвящен битве за Москву. Пользователи смогут посетить обелиск "Москва – город-герой", мемориал "Могила Неизвестного Солдата", мемориальный комплекс "Штыки", а также Государственный музей обороны Москвы и Музей Победы на Поклонной горе.

