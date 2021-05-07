69% россиян считают День Победы главным праздником страны

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В преддверии Дня Победы ВЦИОМ узнал у россиян об их отношении к празднику и планах на 9 Мая.
Выяснилось, что 69% жителей России считают День Победы главным праздником страны, большинство из них – люди старше 60 лет (78%) и жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (73%).
Примерно треть (32%) опрошенных рассказали, что планируют в этот день принять участие в торжественных мероприятиях, еще 21% останутся дома смотреть телевизор, а 16% проведут день на свежем воздухе.
В качестве наиболее узнаваемых символов праздника респонденты выделили парад, георгиевскую ленточку, "Бессмертный полк", Вечный огонь и песни времен войны. Среди последних самыми популярными оказались композиции "День Победы", "Катюша", "Смуглянка" и "Журавли". Что касается фильмов, то чаще всего россияне вспоминали такие картины, как "В бой идут одни старики", "А зори здесь тихие" и "Офицеры".
Ранее стало известно, что организаторы акции "Бессмертный полк" продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии до 9 мая включительно. Анкеты, которые пользователи загрузят после 10:00 7 мая, пройдут в строю 10–11 мая на сайте проекта и в соцсетях.
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