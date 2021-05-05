Russpass собрал тематические туры и маршруты ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тематические туры и маршруты по России появились на цифровом сервисе Russpass ко Дню Победы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Специальный раздел на Russpass объединил больше 50 готовых маршрутов и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны. Здесь собраны идеи, как провести праздничные выходные с семьей и друзьями. Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов – все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы", – отметила Сергунина.
Уточняется, что маршрут по столице посвящен битве за Москву. Пользователи смогут посетить обелиск "Москва – город-герой", мемориал "Могила Неизвестного Солдата", мемориальный комплекс "Штыки", а также Государственный музей обороны Москвы и Музей Победы на Поклонной горе.
Маршрут "Дорога жизни" покажет единственный путь, который связывал блокадный Ленинград с Большой землей. Узнать о том, как обороняли Севастополь, можно будет, посетив маршрут "Севастопольский вальс". Также пользователям будет доступен маршрут по Волгограду.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, на Russpass можно будет посетить экскурсии по Амурской, Брянской, Псковской, Тверской областям и другим регионам России. Кроме того, там доступна функция составления собственного маршрута.
При посещении различных мест необходимо соблюдать действующие меры безопасности.
Ранее в сервисе появились аудиогиды по столичным достопримечательностям и музеям. Некоторые из них можно прослушать на английском языке.
Москвичам рассказали о необычных маршрутах для путешествий
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