На Russpass появился маршрут по историческому центру Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На цифровом туристическом сервисе Russpass появился однодневный маршрут по историческому центру столицы – от Воздвиженки до Колымажного переулка и Волхонки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Маршрут, включающий в себя 10 достопримечательностей, получил название "Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма". Его подготовили совместно с медиаплатформой #Москвастобой.
На прогулке можно узнать, как создавались уникальные коллекции произведений искусства и музейные объединения, а также где жили известные художники и литературные герои. Начинается она от Российской государственной библиотеки.
Затем путь ведет к Дому Пашкова, где располагается три библиотечных отдела, а в парадном зале проходят мероприятия. Также в экскурсионный маршрут входят здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и картинной галереи Ильи Глазунова, дом, в котором жил и работал художник Валентин Серов, усадьба князей Голицыных, храм Святителя Николая в Старом Ваганькове, а также другие знаковые места столицы.
Ранее на платформе Russpass появились новые маршруты по улицам Москвы и Ярославля. Прогулки будут интересны пешим туристам и тем, кому нравится исследовать город во время занятий спортом.
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