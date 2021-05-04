На Russpass появились аудиогиды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Аудиогиды по столичным достопримечательностям и музеям появились в цифровом туристическом сервисе Russpass, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Уже сейчас на Russpass есть аудиоэкскурсии по музею-заповеднику "Коломенское", центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, Московскому планетарию, Государственному историческому музею. В будущем планируется публиковать такие гиды по достопримечательностям и других городов России", – сказала Сергунина.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, слушатели могут ознакомиться с музеем М. А. Булгакова и романом "Мастер и Маргарита". Экскурсию проведет журналист Алена Долецкая. А летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин проведет экскурсию по центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Также горожане могут познакомиться с жизнью и творчеством Льва Толстого, прогуляться по музею-заповеднику "Коломенское", Московскому зоопарку и другим местам. Всего сервис содержит уже 25 аудиогидов по музеям и достопримечательностям города.
Некоторые аудиогиды можно прослушать на английском языке.
Ранее сервис Russpass подготовил подборку "Лучшие майские: пять идей для путешествия по России", благодаря которой можно спланировать отдых в праздничные дни.
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