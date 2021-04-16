Платформа #Москвастобой и сервис Russpass подготовили серию аудиоподкастов о столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На медиаплатформе #Москвастобой и в туристическом сервисе Russpass появились аудиоподкасты с участием знаменитостей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих – Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу. Подкасты будут размещаться еженедельно. Первые шесть выпусков уже опубликованы", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Во время прогулки по Воробьевым горам можно послушать Николая Дроздова. Певец и музыкант Валерий Сюткин расскажет о детстве на Чистых прудах. О любимых местах города рассказал и Олег Газманов, а телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев поделится своим любимым маршрутом в Замоскворечье.
Цифровой туристический сервис Russpass был создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. Услуги платформы получили уже более 700 тысяч пользователей. В марте на туристическом сайте открылся проект "Звездные прогулки", где знаменитости рассказывают о любимых местах столицы.
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