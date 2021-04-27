Сервис Russpass подготовил новые идеи для путешествий по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цифровой туристический сервис Russpass подготовил подборку "Лучшие майские: пять идей для путешествия по России", благодаря которой можно спланировать отдых в предстоящие праздничные дни, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В начале мая в ряде регионов нашей страны становится уже по-летнему тепло – погода располагает к путешествиям. Например, в Северной Осетии или Ингушетии. Поездки по этим республикам понравятся тем, кто любит горы и кавказскую кухню", – говорится в материале.
Кроме того, в Крыму в это время цветут кизил, жасмин и персик. Также в мае на полуострове появляются сезонные фрукты и ягоды. А в Казани в это время включают фонтаны.
Russpass предлагает путешественникам и свою программу "Три дня с Петербургом", в которую вошли автобусная экскурсия по городу и знакомство с ключевыми достопримечательностями.
Любителям более мягкого климата может быть интересна поездка в Дагестан. Путешествие позволит увидеть знаменитые живописные места этого края – от величественных гор и чарующего Каспия до аулов-призраков и старинных крепостей древнейшего города России Дербента.
Также сервис собрал мероприятия, достопримечательности и маршруты прогулок по Москве. Можно всей семьей сходить в Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, полюбоваться редкими растениями и увидеть цветущую сакуру. А в музее-заповеднике "Царицыно" 27 апреля открывается выставка "Под маской Венеции".
Ранее на платформе Russpass появился однодневный маршрут по историческому центру столицы – от Воздвиженки до Колымажного переулка и Волхонки. Маршрут, включающий в себя 10 достопримечательностей, получил название "Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма". Его подготовили совместно с медиаплатформой #Москвастобой.
На прогулке можно узнать, как создавались уникальные коллекции произведений искусства и музейные объединения, а также где жили известные художники и литературные герои. Начинается она от Российской государственной библиотеки.
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