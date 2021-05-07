Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Фото: кадр из фильма "В бой идут одни старики"; режиссер – Леонид Быков; производство – Киевская киностудия имени А. П. Довженко

Самым любимым военным фильмом россиян о Великой Отечественной войне является картина "В бой идут одни старики". Ей предпочтение отдали 27 процентов респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

На втором месте расположились фильмы "А зори здесь тихие" и "Офицеры". За них проголосовали по 14 процентов граждан. 12 процентов участников исследования любят фильм "Они сражались за Родину".

Также россияне проголосовали и за военные песни, которые бы они исполнили со своими близкими. Лидерами по популярности стали произведения "День Победы" (59 процентов) и "Катюша" (57 процентов). Также респонденты отметили песни "Смуглянка" (31 процент) и "Журавли" (21 процент).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет.

Ранее стало известно, что только 9 процентов жителей РФ никого не поздравляют с Днем Победы, а также не отмечают этот праздник. Кроме того, больше половины пользователей Рунета поздравляют друзей и близких в личных сообщениях.

