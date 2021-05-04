Опрос показал, как жители России отмечают День Победы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Только 9% жителей РФ никого не поздравляют с Днем Победы, а также не отмечают этот праздник. Кроме того, больше половины пользователей Рунета поздравляют друзей и близких в личных сообщений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование центра ResearchMe и соцсети "Одноклассники".

Отмечается, что в опросе принял участие 981 человек старше 18 лет.

"54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% – публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки", – говорится в сообщении.

Также 37% участников рассказали, что испытывают радость, что в 2021 году смогут присоединиться к празднику на улицах своего города. В свою очередь, 19% уточнили, что пока опасаются принимать участие в больших мероприятиях из-за пандемии коронавируса.

Еще 27% опрошенных традиционно отмечают праздник дома, а 17% называют День Победы "тихим праздником и днем памяти".

Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" провел опрос с целью выяснить, по поездкам в какие страны больше всего соскучились россияне.

Порядка 21% респондентов признались, что ждут открытия границ Италии. Еще 16% опрошенных соскучились по Испании, а 13% россиян предпочли бы поехать в страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию).