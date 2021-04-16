Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего

Фото: depositphotos/sborisov

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" провел опрос с целью выяснить, по поездкам в какие страны больше всего соскучились россияне. Об этом сообщает RT.

Порядка 21% респондентов признались, что ждут открытия границ Италии. Еще 16% опрошенных соскучились по Испании, а 13% россиян предпочли бы поехать в страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию).

Опрос показал, что порядка 8% проголосовавших хотели бы съездить в Китай. Около 3% респондентов также ждут открытия границ Великобритании, где пока сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Накануне сервис "Туту.ру" представил отчет, который показал разницу в поисковых запросах пользователей до и после новостей об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией. Сейчас россияне чаще ищут билеты в Грецию, Египет и на Кипр.