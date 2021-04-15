В МИД дали рекомендации россиянам, планирующим отдых за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о рисках для планирующих любые зарубежные поездки. Об этом она заявила на еженедельном брифинге.

"Учитывая нестабильную эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествие, особенно в туристических целях: любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками", – сказала она.

По словам Захаровой, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 138 миллионов человек. Она подчеркнула, что общая ситуация с заболеваемостью обостряется в связи с наступлением весенне-летнего периода.

"Четыре недели подряд отмечается неуклонный рост мировой статистики заражений и смертности", – сказала дипломат. Она также призвала следить за информацией оперативного штаба.

За минувшие 24 часа в России подтвердили 8 944 новых случая коронавируса. В 1 110 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

В Москве за сутки выявили 2 455 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 033 человека. За это время в столице скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.