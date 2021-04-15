В России выявили 8 944 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 944 новых случая коронавируса. В 1 110 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

На Москву пришлось 2 455 случаев, на Санкт-Петербург – 719, на Московскую область – 565, на Ростовскую область – 240, на Нижегородскую область – 211, на Самарскую область – 196, на Воронежскую область – 181, на Иркутскую область – 166, на Саратовскую область – 142, на Свердловскую область – 126, на Красноярский край – 120, на Челябинскую область – 115, на Волгоградскую область – 110, на Пермский край – 106, на Краснодарский край – 104.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 675 153 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,02%.

За последние сутки подтверждено 398 смертей, за весь период по стране умерли 104 398 человек. За минувшие 24 часа выписано по выздоровлении 10 225 человек, за все время – 4 301 448.

Ранее Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса тех граждан, которые уже перенесли COVID-19.