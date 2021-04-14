Путин призвал перенесших COVID-19 вакцинироваться

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса тех граждан, которые уже перенесли COVID-19. Об этом президент заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"И даже тем людям, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать", – сказал российский лидер.

Ранее президент заявил, что сделал второй укол вакцины от коронавирусной инфекции. Также глава государства выразил надежду, что пандемия скоро отступит.

Российский лидер привился первой дозой вакцины от коронавируса 23 марта. Президент не стал раскрывать название препарата, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.