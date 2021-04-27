Большинство россиян планируют провести лето в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Большинство россиян не планируют ехать за город предстоящим летом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос, проведенный сервисом "Яндекс. Недвижимость".
Как уточняется, 33,5% опрошенных рассказали, что планируют поездки за город только на выходные и праздники. 4% респондентов собираются выехать за пределы РФ, остальные проведут все лето в городе.
По словам респондентов, ключевым препятствием для поездок за город являются заторы на дорогах и отсутствие необходимой инфраструктуры.
Согласно результатам опроса, 36% респондентов имеют собственную недвижимость за городом, 7% участников опроса снимают жилье на лето.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей.
В пресс-службе подчеркнули, это станет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. При этом отмечается, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным.
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