Большинство россиян планируют провести лето в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большинство россиян не планируют ехать за город предстоящим летом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос, проведенный сервисом "Яндекс. Недвижимость".

Как уточняется, 33,5% опрошенных рассказали, что планируют поездки за город только на выходные и праздники. 4% респондентов собираются выехать за пределы РФ, остальные проведут все лето в городе.

По словам респондентов, ключевым препятствием для поездок за город являются заторы на дорогах и отсутствие необходимой инфраструктуры.

Согласно результатам опроса, 36% респондентов имеют собственную недвижимость за городом, 7% участников опроса снимают жилье на лето.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей.

В пресс-службе подчеркнули, это станет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. При этом отмечается, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным.