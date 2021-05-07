Московская делегация возложила цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Участниками мероприятия также стали воспитанники кадетских корпусов, члены общественных организаций и молодежных патриотических объединений. Память воинов почтили минутой молчания.
"Мероприятие приурочили к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.
На 8 мая запланирована еще одна акция под названием "Цветы Победы". Участники молодежных проектов и организаций, студенты вузов возложат цветы к монументам и памятникам, исполняя просьбу ветеранов, которые не смогут сделать это сами.
Акция стартует у обелиска "Москва – город-герой" у Дорогомиловской Заставы, а завершится у монументальной группы "Народные ополченцы" в сквере на улице Народного Ополчения.
Ранее сообщалось, что телеведущий Тимофей Баженов почтил память погибших за Великую Победу. Он возложил цветы к мемориалу "Вечным Сынам Отечества" у школы № 1494 в столичном районе Марфино.
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