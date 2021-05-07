В генеральной репетиции парада Победы приняли участие 37 парадных расчетов

Генеральная репетиция парада ко Дню Победы состоялась 7 мая в Москве. Все прошло именно так, как будет 9 Мая.

В репетиции участвовали 37 парадных расчетов, а в транспортной колонне с современной военной техникой проехали и исторические образцы.

Тренировались и пилоты, над столицей пролетели бомбардировщики, истребители, а также заправщики и самолеты военно-транспортной авиации, всего почти 80 единиц. Участвовали в репетиции и вертолеты, сейчас они уже все вернулись на аэродромы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.