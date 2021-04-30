На базе будущей станции "6-я Радиальная улица" построят ТПУ

15:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На базе перспективной станции "6-я Радиальная улица" Бирюлевской линии метро планируют построить новый транспортно-пересадочный узел. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Появится ТПУ с общественно-деловой зоной. Специалисты уже приступили к подготовке проекта планировки", – отметил он.
По словам Бочкарева, площадь будущего ТПУ составит 75 тысяч квадратных метров. Также в рамках проекта планируют обустроить перроны, построить подземные пешеходные переходы, совмещенные с проектируемой станцией метро. Предполагается реконструировать улицу 6-ю Радиальную и организовать новые маршруты общественного транспорта.
Ранее стало известно, что в составе ТПУ "Электрозаводская" строится пешеходный мост. Он соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Мост вытянется на 85 метров, в его отделке будет использовано витражное остекление.
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