Два подземных пешеходных перехода появятся в составе ТПУ "Лермонтовский проспект"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два подземных перехода построят в составе будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лермонтовский проспект". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, ТПУ соединит одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии и станцию "Косино" Некрасовской линии. Кроме того, переходы улучшат связность станций метрополитена, а также облегчат выход к пригородным поездам.

Общая площадь переходов составит порядка двух тысяч квадратных метров. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства выступает АО "Мосинжпроект".

Первый переход соединит железнодорожную станцию "Косино", остановки наземного транспорта, а также позволит быстрее попасть на станцию столичного метрополитена "Косино". Помимо этого, он будет вести к распределительному уровню ТПУ "Лермонтовский проспект", откуда горожане смогут пройти к одноименной станции метро.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проекты благоустройства улицы Сергия Радонежского и ТПУ "Черкизово". Специалисты проложат вдоль тротуара двухпутную трамвайную линию длиной 690 метров. Также будет обустроен остановочный пункт и наземный переход в районе улицы Малой Андроньевской.