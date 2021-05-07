Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство Ленинского проспекта в Москве проходит поэтапно, заявил Сергей Собянин на своем персональном сайте. Сначала работы проведут на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД, а затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко.

"Основная цель благоустройства состоит в том, чтобы подновить обвет­шавшую инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта. В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали", – написал мэр столицы.