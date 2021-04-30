На московских магистралях осенью появятся 17 зеленых зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На столичных магистралях осенью 2021 года появятся 17 зеленых зон с крупномерными деревьями. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает РБК.

По его словам, в Москве количество деревьев постепенно растет, несмотря на большие объемы строительства.

"Конечно, иногда фруктовые деревья убирают, но некоторые из них доживают свой период, и потому мы убираем их, а вместо них высаживаем новые сады, парки и скверы", – пояснил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в этом году около 54 миллионов цветов должны украсить столичные улицы, площади и скверы.

Бирюков отмечал, что так, как высаживать растения планируется поэтапно, они будут радовать москвичей и гостей города до поздней осени.