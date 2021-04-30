Мосэнерго и МОЭК перейдут на усиленный режим работы в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК" в майские праздники будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мосэнергго.

Уточняется, что специалисты организуют работу с учетом требований безопасности, которые были разработаны в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, оперативный персонал проинструктирован о действиях при возникновении нештатных ситуаций. На производственных объектах компаний регулярно проводят совместные противоаварийные тренировки, в рамках которых отрабатываются действия оперативного и диспетчерского персонала Мосэнерго и МОЭК при ликвидации нарушений теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что москвичам, которые решили провести майские выходные вне дома, перед отъездом нужно перекрыть краны на газовых приборах. Столичные газовики призвали быть внимательнее и перекрывать только газовые краны, находящиеся на газовых приборах и на опуске перед ними.