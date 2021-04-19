Порядка 400 новых объектов подключат к системе теплоснабжения в Москве в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве до конца года к системе теплоснабжения будут подключены порядка 400 новых объектов. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что среди подключаемых объектов – новые корпуса службы скорой помощи на территориях городской клинической больницы имени Боткина и НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также жилые комплексы в 1-м Грайвороновском проезде и на улицей Восточной. Кроме того, среди них новый корпус общежития МГУ имени Ломоносова на улице Кравченко.

Известно, что в минувшем году ПАО "МОЭК" подключило к сетям свыше 400 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 950 калорий в час. Среди них – более 130 жилых домов, 40 объектов комплексных застроек и свыше 70 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что после 20 апреля москвичи смогут узнать график отключения горячей воды через специальный информационный сервис. Он будет размещен на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайтах moek.ru и online.moek.ru.