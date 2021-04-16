В Москве запустят сервис с графиком отключения горячей воды

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После 20 апреля москвичи смогут узнать график отключения горячей воды через специальный информационный сервис. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Сервис будет размещен на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайтах moek.ru и online.moek.ru.

"Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", – пояснил заммэра.

Бирюков напомнил, что плановые отключения нужны для качественной подготовки к отопительному сезону. В этом году они начнутся с 11 мая.

"Гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей будут выполнены до 1 сентября. Это позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", – добавил он.

Ранее сообщалось о завершении отопительного сезона в столице. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовить к этому системы теплоснабжения. По словам Бирюкова, на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях сейчас проводятся регламентные работы.

Отключение отопления в столице может занимать до пяти дней, так как проводится в несколько этапов. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем – в дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.