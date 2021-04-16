В Москве запустят сервис с графиком отключения горячей воды

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
После 20 апреля москвичи смогут узнать график отключения горячей воды через специальный информационный сервис. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Сервис будет размещен на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайтах moek.ru и online.moek.ru.
"Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", – пояснил заммэра.
Бирюков напомнил, что плановые отключения нужны для качественной подготовки к отопительному сезону. В этом году они начнутся с 11 мая.
"Гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей будут выполнены до 1 сентября. Это позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", – добавил он.
Ранее сообщалось о завершении отопительного сезона в столице. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовить к этому системы теплоснабжения. По словам Бирюкова, на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях сейчас проводятся регламентные работы.
Отключение отопления в столице может занимать до пяти дней, так как проводится в несколько этапов. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем – в дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.
С 11 мая в Москве начнется плановое отключение горячей воды
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