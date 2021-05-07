Александр Мажуга возложил цветы к памятнику Маршалу Бирюзову в столичном районе Щукино

Фото: Полина Коник

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову в московском районе Щукино. Также он поздравил с праздником Победы жителей и активистов района.

"Северо-запад Москвы можно с полным правом назвать округом, где с особым вниманием относятся к памяти героев Великой Отечественной войны. 27 мест на карте округа носят имена тех, без кого невозможно представить Победу. Сегодня мы собрались у памятника Маршалу Бирюзову, чтобы почтить память всех героев", – отменил он.

Мажуга напомнил, что Сергей Бирюзов был участником Донбасской и Ясско-Кишиневской операций, освобождал Крым и Югославию. Улица в районе Щукино носит его имя с 1965 года.

Ректор также призвал жителей окружить вниманием и заботой ветеранов, а молодое поколение научить заботливому отношению к своей истории.

Ранее Александр Мажуга предложил собрать в каждом районе документы и исторические свидетельства, которые послужат основой уникальных экспозиций и помогут молодежи больше узнать о подвиге москвичей в годы войны.