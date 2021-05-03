Ученый Мажуга рассказал об открытиях советских химиков в годы Великой Отечественной войны

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга поделился самыми значимыми изобретениями отечественных химиков, которые повлияли на победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

"Почти каждый элемент военного оборудования, материалы, медикаменты и обмундирование появились на свет благодаря работе советских ученых. Специалисты нашего университета, тогда еще Московского химико-технологического института, разработали баллиститные пороха для легендарных "Катюш", – прокомментировал Мажуга.

Он добавил, что советские ученые также изобрели кожзаменитель "Кирза", бронированное стекло для штурмовиков и танков, а также краситель "Хаки" для камуфляжного обмундирования.

Мажуга подчеркнул, что Россия чтит и помнит подвиг ученых СССР в годы войны.

Ранее сообщалось, что узнать о том, какие места Северо-Западного округа Москвы носят имена участников Великой Отечественной войны, теперь можно на "Карте героев".

