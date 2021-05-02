Ректор РХТУ Мажуга презентовал "Карту героев" северо-запада Москвы

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Узнать о том, какие места Северо-Западного округа Москвы носят имена участников Великой Отечественной войны, теперь можно на "Карте героев", рассказал ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

"У Победы есть миллионы имен, которые необходимо помнить. В их честь названы столичные площади и проспекты, улицы и бульвары. Больше всего таких мест в Северо-Западном округе, их 27. На улице Героев Панфиловцев находится Тушинский корпус РХТУ", – сказал ученый.

Также карта позволит узнать о разработках химиков, которые помогли приблизить победу. Специалисты РХТУ разработали баллиститные пороха для легендарных "Катюш" и знаменитые "Кирзы", заключил Мажуга.

Ранее ректор РХТУ заявил, что в российских вузах необходимо создавать "Книги подвига". По словам ректора, такие книги позволят чтить память героев Великой Отечественной войны. В них будут собраны истории о жизни студентов, преподавателей и сотрудников вузов, участвовавших в войне.

