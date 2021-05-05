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Общество

14:58

Александр Мажуга: только наша память сохранит правду о Великой Отечественной войне

общество

Фото: /Даниил Головкин

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил собрать в каждом районе документы и исторические свидетельства, которые послужат основой уникальных экспозиций и помогут молодежи больше узнать о подвиге москвичей в годы войны.

"Защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков отправились более миллиона москвичей, десятки тысяч жителей нашего города воевали в партизанских и диверсионных отрядах. Именно поэтому необходимо в каждом районе организовать сбор исторических документов, которые помогли бы больше узнать о подвиге людей в годы войны", – отметил Мажуга.

Ректор также напомнил и о событиях, произошедших в военные годы на территории современного Северо-западного округа Москвы.

"На берегу Москвы-реки между деревнями Спас и Щукино находился взвод аэростатного заграждения. В Митине расположился полк, который прикрывал столицу на северо-западном направлении, там же были организованы медсанчасть и госпиталь. А Строгино стало одним из форпостов, который отражал атаки немецкой авиации", – рассказал Мажуга.

По мнению ректора, в облике столичных районов сегодня практически нет напоминаний о днях войны. Он считает, что именно поэтому важно сохранить все исторические свидетельства тех событий и познакомить с ними подрастающее поколение.

Ранее Александр Мажуга поделился самыми значимыми изобретениями отечественных химиков, которые повлияли на победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

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