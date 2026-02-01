Форма поиска по сайту

01 февраля, 20:29

Общество

Правила возврата некоторых некачественных товаров изменились в РФ

Фото: 123RF.com/igorkardasov

В России изменились правила возврата некачественных технически сложных товаров. Об этом следует из соответствующего федерального закона.

Теперь покупатели при возврате могут требовать возмещения разницы между ценой, установленной договором, и ценой аналогичного по техническим и эксплуатационным характеристикам товара той же степени износа и того же года выпуска. Правила касаются смартфонов, ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров, автомобилей и бытовой техники.

Уточняется, что нововведения приняты для защиты потребителей в ситуациях, когда из-за изменения рыночной цены возврат уплаченной суммы не позволяет купить новый товар со схожими характеристиками взамен возвращенного.

Разница рассчитывается на момент добровольного удовлетворения требования продавцом. Если этого не произошло, то расчет производится на момент вынесения решения судом.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подаренную технику можно вернуть в магазин, если она приобреталась онлайн. Сделать это разрешается в течение 7 дней. При этом должны быть сохранены товарный вид, упаковка и ярлыки.

Россияне стали чаще требовать возврата денег по электронным платежам

