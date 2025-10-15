Портал потребителя помогает москвичам разобраться с неудачной покупкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы могут воспользоваться порталом потребителей, чтобы разобраться с неудачной покупкой. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

Здесь горожане могут найти пошаговые инструкции как для выбора качественных товаров, так и для защиты своих прав. Портал потребителя подскажет, как обменять товар или вернуть потраченные средства.

Как отметили в департаменте, москвичам доступны рекомендации экспертов для решения ситуаций, когда продавцы отказываются обменять товар или вернуть деньги. Ввести нужный запрос можно в поисковой строке или через чат-бот.

Если вещь не подошла по форме, размеру, цвету или комплектации, у покупателя есть несколько вариантов решения проблемы. Товар можно обменять на аналогичный в течение 14 дней с момента его приобретения, а при необходимости – провести перерасчет. Также потребитель вправе вернуть купленную вещь и получить обратно деньги. Однако важно сохранить все потребительские свойства товара и фабричные ярлыки.

При покупке технически сложного товара его можно вернуть продавцу и запросить возврат средств. На это у покупателя есть 15 календарных дней. Можно также потребовать заменить технику на аналогичную. Кроме того, если недостатки в покупке были обнаружены позже, то потребитель имеет право на гарантийный ремонт.

При покупке книг в офлайн-магазинах нужно соблюдать внимательность, так как такая продукция не подлежит обмену и возврату в случае отсутствия недостатков. Вместе с тем игрушки можно обменять в течение 14 дней с даты покупки.

При осуществлении дистанционных покупок нужно помнить, что потребитель имеет аналогичные права. Вещи ненадлежащего качества или не подошедшие по характеристикам можно вернуть, заменить или бесплатно отремонтировать.

На портале потребителя в разделе "Правовая информация" расскажут о действиях в спорных ситуациях. Например, если продавец отказывается устранить проблемы, то потребитель имеет право составить письменную претензию. Пользователям доступна статья "Досудебный порядок урегулирования спора по вопросам защиты прав потребителей".

Также в конфликтной ситуации поможет "Электронный помощник". Можно проконсультироваться и со специалистом Управления Роспотребнадзора по городу в онлайн-формате или по телефону +7 (495) 539⁠-36⁠-96.

Как сообщалось ранее, пользователи обратились к столичному порталу потребителя более 2,4 млн раз за 3 года. На площадке доступно более 230 полезных статей, инструкций, вебинаров и обучающих курсов. Ресурсом пользуются десятки тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской области, Башкирии и других регионов.