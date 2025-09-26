Пользователи обратились к столичному порталу потребителя более 2,4 млн раз за 3 года

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Востребованность столичного портала потребителя растет с каждым годом. С момента запуска в 2022 году к его материалам обратились свыше 2,4 миллиона раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, каждый месяц ресурсом пользуются десятки тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской области, Башкирии и других регионов России.

На площадке доступно более 230 полезных статей, инструкций, вебинаров и обучающих курсов. С их помощью пользователи могут узнать о правилах обмена и возврата товаров, особенностях заключения договоров на оказание услуг, а также получить консультацию специалистов.

Самыми популярными материалами с начала этого года стали публикации, посвященные покупке автомобиля, бытовой и другой сложной техники. Кроме того, оказались востребованы статьи о порядке смены оператора связи.

Портал постоянно совершенствуется. В частности, недавно разработчики добавили в него чат-бот, который упростил навигацию по сайту и сделал поиск нужных ответов еще удобнее.

Кроме того, появились раздел "Родителям" и сервис "Онлайн-консультация". В последнем предлагается пообщаться с экспертами столичного управления Роспотребнадзора.

Библиотека знаний портала регулярно пополняется: специалисты создают новые материалы и актуализируют уже опубликованные. В статьях указываются названия нормативных актов, на которые можно опираться при общении с продавцами и представителями компаний, оказывающих услуги.

Пользователям также предлагаются бесплатные онлайн-курсы, тематические интервью с экспертами и видеопамятки. Например, одна из программ курсов посвящена правовым основам защиты прав потребителей и общим положениям законодательства в этой области.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий получать товары бесплатно, если при оформлении на кассе цена на них окажется выше, чем на представленном потребителю ценнике.

Эта инициатива может дополнить закон о защите прав потребителей. Она призвана принудить ретейлеров строго следить за актуальностью ценников, так как каждая ошибка будет обходиться прямыми убытками.