Юрист объяснил, что делать в случае отказа магазина возвращать деньги за товар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT объяснил, в каких случаях магазины могут отказать в возврате средств за товары и как покупателям следует поступать в данном случае.
"Если вы обнаружили в товаре недостатки и они не были оговорены продавцом, то вы имеете право потребовать замены на товар этой же или другой марки с перерасчетом цены, безвозмездного устранения недостатков товара, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы", – заявил специалист.
Юрист в данном случае сослался на статью 18 федерального закона "О защите прав потребителя". Покупатели, при этом, имеют право на возврат или обмен в том случае, если товар не был в употреблении и сохраняет товарный вид. Кроме того, важно, чтобы были сохранены пломбы и фабричные ярлыки.
Соловьев объяснил, что если торговая точка отказывается возвращать деньги даже при выполнении всех условий, необходимо обратиться к руководителю торговой организации с письменной претензией, в которой должны быть указаны все обстоятельства ситуации с возвратом. Если не помогло и это, рекомендуется обратиться в региональную инспекцию по торговле и защите прав потребителей, после чего можно подать исковое заявление в суд.
Юрист Соловьев отдельно напомнил о существовании перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену. К таковым относятся предметы личной гигиены, парфюмерия, лекарства, ювелирные изделия и книги.
Ранее адвокат Надежда Колотович рассказала, что покупатели в продуктовых магазинах имеют право пробовать еду, даже если еще не оплатили ее. Эксперт сослалась на то, что данное право "прямо не прописано и одновременно не запрещено" гражданским законодательством.
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