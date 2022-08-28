Адвокат рассказала о праве россиян пробовать еду в магазинах перед покупкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Покупатель вправе попробовать продукты в магазине, даже если он их еще не оплатил. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала адвокат Надежда Колотович.
"Гражданским законодательством прямо не прописано и одновременно не запрещено право покупателя "продегустировать" продукт до его оплаты", – подчеркнула юрист.
Она объяснила, что продукты, когда они находятся на стеллажах, по сути, по сути являются публичной офертой. Поэтому, когда человек берет товар, он фактически заключает с магазином договор купли-продажи, который позволяет ему делать с товаром что угодно.
При этом, продолжила Колотович, согласие с офертой, подразумевает и то, что человек обязуется приобрести товар. Таким образом, съесть или выпить что-то, не оплатив это потом на кассе, не получится.
"Даже если вдруг продукт оказался просроченным, <...> просто вернуть его на полку нельзя. Вы в любом случае обязаны оплатить товар, а уже после получения чека на кассе предъявлять претензию", – подытожила юрист.
Ранее юрист Тимур Соколов рассказал, что использовать банковскую карту супруга или близкого родственника для оплаты покупок и снятия наличных можно только с разрешения, даже несмотря на то, что пароль может быть известен. А трата слишком большого количества средств и вовсе может быть расценена как кража.
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