Юрист рассказала, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск

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Отмена отпуска или его перенос возможны с согласия обеих сторон - работника и работодателя, рассказывает агентству "Прайм" партнер BGP Litigation Анна Иванова.
В случае, когда компании требуется вызвать работника по срочной необходимости и работник на это согласен, то неиспользованные дни отпуска предоставляются в удобное для работника время, отметила эксперт.
Как подчеркивает специалист, ключевым вопросом в отзыве из отпуска является переплата.
По словам юриста, вернуть переплату можно только если работник на это согласен.
"Если работодатели идут навстречу работникам в этом вопросе, то условием переноса должен быть возврат работником полученных отпускных", — отмечает Иванова.
Ранее ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская рассказала, как получить выходной и выплаты к 1 сентября. По словам эксперта, выходной в день 1 сентября работник может получить, сославшись на 128 статью ТК РФ. Таким образом, он получит отгул за свой счет по семейным обстоятельствам. Однако, отметила эксперт, выходной необходимо заранее согласовать с работодателем.
Уровень социальной поддержки сотрудников с детьми школьного возраста определяется на региональном уровне. Например, в Самарской области в коллективные договоры включают меры, благодаря которым многодетные и малоимущие семьи, а также матери-одиночки могут получить доплаты к 1 сентября, сообщила юрист.
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