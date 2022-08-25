Россиянам рассказали, как получить выходной и выплаты к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большая часть работающих россиян имеет право на дополнительный выходной и определенные выплаты к 1 сентября. Список льгот определяется локальными нормативными актами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ведущего юриста "Европейской юридической службы" Оксану Красовскую.

По словам эксперта, выходной в день 1 сентября работник может получить, сославшись на 128 статью ТК РФ. Таким образом, он получит отгул за свой счет по семейным обстоятельствам. Однако, отметила эксперт, выходной необходимо заранее согласовать с работодателем.

Отказать в отгуле нельзя участникам ВОВ, которые имеют право на неоплачиваемый отпуск до 35 дней в год. В список также входят жены и мужья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и специалистов других ведомств и организаций.

"Также возможно оформление выходного в счет ежегодного оплачиваемого отпуска. В статье 125 ТК РФ говорится, что отпуск может быть любой продолжительности, в том числе и в один день", – сообщила Красовская.

Уровень социальной поддержки сотрудников с детьми школьного возраста определяется на региональном уровне. Например, в Самарской области в коллективные договоры включают меры, благодаря которым многодетные и малоимущие семьи, а также матери-одиночки могут получить доплаты к 1 сентября, сообщила юрист.

Кроме того, если у сотрудника до 1 сентября была переработка, он может получить выходной. По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, если сотрудник привлекался к работе в праздничный или выходной день, он имеет право получить двойную оплату или отгул по статье 153 ТК РФ. В случае выбора второго варианта рабочая смена будет оплачена по обычному тарифу, а выходной окажется за счет сотрудника.

"Важно помнить: чтобы рассчитывать на дополнительный выходной за работу в неурочное время, ваш выход на службу должен быть оформлен официально. Не стоит делать этого на основании устной договоренности с руководством", – предупредил эксперт.

Дополнительный отгул могут получить доноры. По 186 статье ТК РФ человек, сдавший кровь, освобождается от работы в день процедуры. Выйти на работу в этот день можно, но начальник обязан предоставить сотруднику отгул в другой день, объяснил ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр Парфенон" Павел Уткин.

Также сотрудника могут освободить от работы, если он пройдет диспансеризацию в этот день. Написав заявление, человек освобождается от трудовой деятельности по статье 185.1 ТК РФ.

"Сотрудники до 40 лет имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 3 года. Те, кто старше 40 лет, – на один рабочий день один раз в год", – рассказал Гусятников.

Кроме того, для учителей на региональном уровне введут выплаты. В Краснодарском крае сумма составит 5 тысяч рублей, в Новгородской области – 10 тысяч рублей. Во втором случае сумма положена молодым педагогам, которые только начали карьеру в сфере образования. Деньги им выплачивают в течение 3 лет.

Ранее стали известны нелюбимые вопросы россиян на собеседовании. Так, граждане обычно не любят, когда их спрашивают на собеседовании о том, почему работодатель должен взять их на эту вакансию, а также о причинах ухода с прошлого места работы.