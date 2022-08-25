Названы нелюбимые вопросы россиян на собеседовании

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Стали известны нелюбимые вопросы россиян на собеседовании. Об этом сообщает газета "Известия" .
Россияне обычно не любят, когда их спрашивают на собеседовании о том, почему работодатель должен взять их на эту вакансию, а также о причинах ухода с прошлого места работы.
"Кем вы видите себя через пять лет?" и "Почему вы хотите работать именно у нас?" являются также менее привлекательными вопросами на собеседовании у россиян. Кроме того, большинству не нравится, когда их спрашивают о сильных и слабых сторонах характера.
По словам руководителя направления психологии в Skillbox Александры Нечаевой, работодатели достаточно часто задают провокационные вопросы, чтобы оценить реакцию человека, а также его стрессоустойчивость и коммуникативные навыки. Однако, уверена эксперт, к подобным ситуациям можно подготовиться.
"Первый вариант: найти список вопросов и ответов в интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом. <…> Другой вариант: курсы или консультации с HR-экспертами, где разбирают механики усиления себя как потенциального кандидата", – пояснила Нечаева.
Отмечается, что, согласно опросу, больше половины россиян испытывают дискомфорт во время собеседований при приеме на работу, 31% респондентов чувствует себя уверенно, а 17% переживают сильный стресс.
Ранее психолог, бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности Мария Кармин сообщила, что на процесс собеседования влияет внешний вид, осанка, настрой и внутреннее состояние.
Она отмечала, что излишняя самоуверенность может оттолкнуть работодателя. По словам эксперта, уверенный человек ведет себя спокойно и расслабленно и понимает, что необходимо максимально рассказать о своем профессиональном опыте, который заключается не только в дипломе об образовании.
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